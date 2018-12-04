Кадры кинохроники полувековой давности о деревнях Иркутской области покажут в Доме кино

СЕГОДНЯ 03:38 2018-12-04T03:38:29+03:00

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Тема девятой встречи в рамках фестиваля «Область на пленке» - «Из большого города в село». Организаторы объясняют выбор темы так:

- Сейчас многие вузы платят по миллиону своим выпускникам, чтобы они поехали работать в сельскую местность, - говорят в Иркутском областном кинофонде. - А ведь долгие годы многие специально ехали жить и работать в село, на землю. Может быть, кто-то считал это дань моде и первой ступенькой к большой карьере, а кто-то – по зову сердца.

В Большом зале Дома кино 5 декабря покажут кадры кинохроники из сёл и деревень Приангарья 50-летней и более давности: Ангарская деревня, колхоз села Хомутово и другие. Вход свободный. Начало в 15.00.