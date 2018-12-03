Пенсии пациентов психиатрической больницы присваивала бухгалтер из Иркутска

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-03T17:59:14+03:00

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Деньги больных людей похитила банда мошенников. Бухгалтер областной психиатрической больницы и два ее помощника за два месяца украли почти 1 миллион рублей с помощью фальшивых документов.

С декабря 2017 по январь 2018 23-летняя девушка и двое ее бывших коллег дважды подменили личные данные пациентов. Пользуясь служебным положением, она знала весь порядок получения пенсии больными, которые находятся на лечении.

- Аферисты используя ложные документы похитили у одного из пациентов более 233 тысяч рублей в декабре и около 560 тысяч в январе у другого, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Они перевели их на свои счета, а позже обналичили и поделили.

Суд приговорил жуликов к условному сроку по статье «Мошенничество». Бухгалтер за использование своего служебного положения получила 3 года лишения свободы условно, ее подручные по 2,5 года лишения.

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