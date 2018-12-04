Выставка «И невозможное возможно…» 4 декабря откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:12 2018-12-04T04:12:08+03:00

Все экспонаты на ней сделаны людьми с ограниченными возможностями

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С 4 по 6 декабря в Иркутске будет работать необычная выставка. Откроется она сегодня в «Сибэкспоцентре». Все экспонаты на ней сделаны инвалидами. Здесь живопись, графика, изделия из дерева, вязание, шитье, работы из бисера и многое другое.

- Вы сможете посмотреть удивительные творческие работы 126 людей с ограниченными возможностями, в возрасте от 19 до 92 лет, которые заняли призовые места в отборочных турах, проводимых управлениями социальной защиты населения, в 35 муниципальных образованиях Иркутской области, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Программой выставки запланировано проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекций и дискуссионных площадок.

В рамках выставки проходит конкурс выставочных работ по 4 номинациям. Победителя объявят 6 декабря. Понравившийся экспонат посетители могут приобрести.