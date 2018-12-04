2018-12-04T04:46:09+03:00
Общество

В Иркутской области в 2018 году родились три тройни

Рождаемость в Приангарье на прежнем уровне
Ирина РЮТИНА
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Тройняшки Захар, Кира и Варвара родились в семье Родиона и Алены Крамаренко. Фото: ЗАГС Иркутской области.Тройняшки Захар, Кира и Варвара родились в семье Родиона и Алены Крамаренко. Фото: ЗАГС Иркутской области.
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Впервые за шесть лет тройные роды приняли в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Тройняшки Захар, Кира и Варвара родились в семье Родиона и Алены Крамаренко. Накануне их выписали в торжественной обстановке.

- С начала 2018 года в Иркутской области родилось три тройни, - сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области. - Рождаемость в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года осталась на прежнем уровне.

За 10 месяцев 2018 года в Приангарье на свет появились почти 27 тысяч новорожденных.

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