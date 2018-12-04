В Иркутской области в 2018 году родились три тройни
Впервые за шесть лет тройные роды приняли в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Тройняшки Захар, Кира и Варвара родились в семье Родиона и Алены Крамаренко. Накануне их выписали в торжественной обстановке.
- С начала 2018 года в Иркутской области родилось три тройни, - сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области. - Рождаемость в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года осталась на прежнем уровне.
За 10 месяцев 2018 года в Приангарье на свет появились почти 27 тысяч новорожденных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Верхнюю и Нижнюю набережные Ангары в Иркутске объединят, а на острове Конный построят концертный зал
4 декабря ищите в «Комсомолке» купоны на подарки от наших партнеров