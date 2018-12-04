«Краса России»: в Иркутске подвели итоги первого этапа регионального финала

СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-04T05:08:11+03:00

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В Иркутске в этом году региональный финал конкурса "Краса России" решили разделить на два этапа. Результаты первого, назывался он «Талант шоу», стали известны накануне.

- Жюри определило тройку самых качественных выступлений: 1 место – Дарья Тютрина с песней, 2 место – Эвелина Мурзина с танцем, 3 место – Валерия Тарасова, она прочла стихотворение, - сообщают организаторы конкурса «Краса России» в Иркутске. - Кроме того, дополнительно отмечено еще два номера в исполнении Алёны Дмитриевой и Анастасии Дорманджи.

Лучшие номера вечера покажут и на втором этапе 12 декабря. А победительница по итогам двух этих отборов поедет в следующем году в Москву на главный финал конкурса «Краса России».