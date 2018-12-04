2018-12-04T07:03:50+03:00
Общество

За получение взятки осудили надзирателя колонии в Иркутской области

Ему заплатили чтобы он передал симки заключенному
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За получение взятки осудили надзирателя колонии в Иркутской области.За получение взятки осудили надзирателя колонии в Иркутской области.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Пользуясь своим служебным положением, 23-летний сотрудник исправительной колонии в Ангарске получил взятку. За что и был осужден.

В мае он получил 4 литых диска с покрышками стоимостью 11 тысяч. За это вознаграждение он должен был передать одному из заключенных две сим-карты для сотового. Но замысел коррупционера был раскрыт.

- Было возбуждено уголовное дело по статье получение взятки, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Карьера в органах власти закончилась едва начавшись. Ближайшие три года ему запрещенно занимать государственные должности. Молодому человеку назначили испытательный срок в 3 года.

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