Вооруженное нападение на магазин раскрыли в Черемхово, грабитель задержан

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-04T07:02:41+03:00

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Неизвестный, вооружившись ножом, ограбил один из магазинов города Черемхово. Угрожая продавщице, он потребовал у испуганной 49-летней женщины дневную выручку, после чего скрылся.

Полицейские, получив описание преступника, смогли выйти на его след уже через несколько часов.

- Был задержан 34-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Рецидивиста поместили под стражу, он уже признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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