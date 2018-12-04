Черная серия продолжается: ХК «Ермак» всухую проиграл «Рязани» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-04T07:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное поражение в Высшей хоккейной лиге потерпели хоккеисты ангарского «Ермака». В Рязани «оранжевые» проиграли местному одноименному клубу с сухим счетом 0:3.

В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели. Во втором отрезке хозяева льда сделали серьезную заявку на победу, забросив в ворота «Ермака» две безответные шайбы. Отличились Иван Иванов и Давид Мнацян. Ну а сняли все вопросы о победителе хоккеисты «Рязани» в заключительном периоде, отправив в ворота «оранжевых» третий снаряд.

- Старания должны приносить какой-то результат, но на данный момент этого нет. Будем работать, не отчаиваемся – отчаиваться не в правилах хоккеистов, если они, конечно, настоящие хоккеисты – будем как-то выправлять своё положение, - цитирует и.о. главного тренера «Ермака» Олега Днепровского пресс-служба клуба.

Свой следующий матч «Ермак», который по-прежнему находится на последнем месте в таблице ВХЛ проведет 5 декабря в Воронеже с местным «Бураном».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бес попутал: директор турфирмы из Ангарска обманула 14 клиентов на 2 миллиона рублей. Двадцать лет до этого фирма славилась безупречной репутацией. Подробнее.

Не делай ставки, разоришься: интернет-мошенники нашли подход к тем сибирякам, кто следит за спортом. Один из таких аферистов под разными уловками выманил у 19-летнего жителя Усолья-Сибирского 24 тысячи рублей. Подробнее.

Жителя Киренска убили в собственном гараже ради машины. Еще живого, его заперли в гараже, который облили бензином и подожгли. Подробнее.

Возвращение 90-х: преступники, угрожая пистолетом, украли у двух ангарчан телефон. Налетчиков поймали по горячим следам. Подробнее.

В Ленинском районе Иркутска неизвестные похитили два платежных терминала. Полиция пытается установить личности преступников. Подробнее.

Под Новый год жители Иркутска по уши в долгах: погасить кредитку не может каждый пятый. Между тем, каждый месяц открываем 20 тысяч новых карт и остановиться не можем. Подробнее >>>

Бабушка-асфальтоукладчик: пенсионерка из Бурятии, пожалев автомобилистов, сама залатала огромную яму на дороге.Вера Семенова устала смотреть, как в пробоине бьются машины и за два часа провела профессиональный ремонт.Подробнее >>>

С детьми на работу: так вынуждены поступать 38% жителей Иркутска Чаще всего родителям просто не с кем оставить малышей, но есть и те, то хочет передать подрастающему поколению свое дело Подробнее >>>

Спасали два дня: в Бурятии водолазы вытащили раненую утку из полыньи Птица никак не давалась спасателям и постоянно от них ускользала Подробнее >>>