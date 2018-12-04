Черная серия продолжается: ХК «Ермак» всухую проиграл «Рязани» в матче ВХЛ
Очередное поражение в Высшей хоккейной лиге потерпели хоккеисты ангарского «Ермака». В Рязани «оранжевые» проиграли местному одноименному клубу с сухим счетом 0:3.
В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели. Во втором отрезке хозяева льда сделали серьезную заявку на победу, забросив в ворота «Ермака» две безответные шайбы. Отличились Иван Иванов и Давид Мнацян. Ну а сняли все вопросы о победителе хоккеисты «Рязани» в заключительном периоде, отправив в ворота «оранжевых» третий снаряд.
- Старания должны приносить какой-то результат, но на данный момент этого нет. Будем работать, не отчаиваемся – отчаиваться не в правилах хоккеистов, если они, конечно, настоящие хоккеисты – будем как-то выправлять своё положение, - цитирует и.о. главного тренера «Ермака» Олега Днепровского пресс-служба клуба.
Свой следующий матч «Ермак», который по-прежнему находится на последнем месте в таблице ВХЛ проведет 5 декабря в Воронеже с местным «Бураном».
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