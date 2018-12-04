2018-12-04T07:10:11+03:00
Спорт

Матч «Байкал-Энергия» - «Родина» 15 декабря пройдет на стадионе «Рекорд»

На стадионе «Труд» в этот день пройдут соревнования по конькобежному спорту
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Матч «Байкал-Энергия» - «Родина» 15 декабря пройдет на стадионе «Рекорд»Матч «Байкал-Энергия» - «Родина» 15 декабря пройдет на стадионе «Рекорд»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хоккеистам иркутской «Байкал-Энергии» в одном из ближайших матчей Суперлиги вновь придется переехать со стадиона «Труд» на «Рекорд». Игра с кировской «Родиной», намеченная на субботу, 15 декабря состоится на арене на Синюшиной горе. Стартовый свисток к матчу прозвучит в 13.00.

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии» в этот день на стадионе «Труд» пройдет первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту.

Ну а перед игрой с «Родиной» бело-синие 12 декабря сыграют дома с нижегородским «Стартом». Эта встреча состоится на стадионе «Труд». Напомним, сейчас наша команда с 10 набранными очками находится на 9 месте в турнирной таблице. Ближайший соперник «Старт» расположился по соседству. Коллектив из Нижнего Новгорода на 10 строчке.

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