2018-12-04T07:16:21+03:00
Общество

Житель Зиминского района перевел аферисту деньги за несуществующие запчасти

Лжепродавец получив предоплату, перестал выходить на связь с покупателем
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Зиминского района перевел аферисту деньги за несуществующие запчасти.Житель Зиминского района перевел аферисту деньги за несуществующие запчасти.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Очередной жертвой жулика из Интернета стал житель Зиминского района. Накануне он обратился к полицейским за помощью.

Сыщики выяснили, что на одном из сайтов объявлений о купле-продаже, мужчина увидел объявление о продаже запчастей. Аферист попросил его перевести 6 тысяч рублей в качестве предоплаты сделки. После того, как лжепродавец получил деньги, он перестал выходить на связь с покупателем.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сыщики выясняют детали случившегося.

Полицейские изучают банковские счета и номер сотового телефона преступника для установления его личности.

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