СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-04T07:49:11+03:00

За недоставленный сервер для майнинга биткойнов продавец из Иркутска вернул покупателю 766 800 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ему так же придется заплатить штраф в 383 000 тысячи рублей

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Иркутянин, организовавший продажу компьютерного оборудования, попал суд. Он не доставил покупателю сервер для майнинга, так называется процесс получения электронной валюты.

За дорогую технику для заработка модных электронных денег покупатель заплатил 540 000 тысяч рублей. После внесения предоплаты он должен был получить сервер в течение 50 дней. Однако по истечении этого срока свою покупку он так и не увидел. Возвращать деньги добровольно продавец отказался.

- За неисполнение своих обязанностей бизнесмена обязали вернуть стоимость устройства, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. - А также выплатить неустойку в размере 226 800 тысяч рублей.

Кроме этого, нерадивого предпринимателя приговорили к штрафу 383 000 тысячи рублей за неисполнение требований покупателя.

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