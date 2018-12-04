2018-12-04T09:29:01+03:00
Общество

Бывший опекун украл у сироты из Тулуна 1,5 миллиона рублей

Он потратил эти деньги на покупку квартиры в Иркутске
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Бывший опекун украл у сироты из Тулуна 1,5 миллиона рублей.Бывший опекун украл у сироты из Тулуна 1,5 миллиона рублей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Семья, принявшая на воспитание малыша из детского дома, присвоила себе социальную пенсию сироты. Когда ребенок достиг возраста совершеннолетия, бывший опекун обманом присвоил себе все сбережения.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Следователи устанавливают детали преступной схемы приемного отца.

Сыщики уже установили, что он потратил эти деньги на покупку квартиры в Иркутске.

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