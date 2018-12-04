Бывший опекун украл у сироты из Тулуна 1,5 миллиона рублей
Семья, принявшая на воспитание малыша из детского дома, присвоила себе социальную пенсию сироты. Когда ребенок достиг возраста совершеннолетия, бывший опекун обманом присвоил себе все сбережения.
- По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Следователи устанавливают детали преступной схемы приемного отца.
Сыщики уже установили, что он потратил эти деньги на покупку квартиры в Иркутске.
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