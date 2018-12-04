2018-12-04T09:20:01+03:00
Общество

Соседи ради ремонта в своей квартире отключили отопление пенсионерке, вернуть тепло помогли участковые

Возвращению теплоснабжения помогла профилактическая беседа
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Соседи ради ремонта в своей квартире отключили отопление пенсионерке, вернуть тепло помогли участковые.Соседи ради ремонта в своей квартире отключили отопление пенсионерке, вернуть тепло помогли участковые.Фото: Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Наступившие холода 83-летняя жительница Тайшета встретила без отопления. Она стала жертвой произвола соседей по многоквартирному дому. Они перекрыли отопительные коммуникации ради ремонта в своей квартире расположенной этажом выше.

Договориться самостоятельно с эгоистами пожилая женщина не смогла. Тогда, чтобы разрешить конфликт она обратилась за помощью полицейских.

- В тот же день участковые Кирилл Буянов и Андрей Темерзянов отправились проверить слова пенсионерки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После, убедившись в отсутствии тепла, они провели профилактическую беседу с соседями.

Слова участковых и возможная ответственность убедили нерадивых жильцов вернуть отопление. Полицейские получили слова благодарности от спасенной женщины.

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