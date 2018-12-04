2018-12-04T09:59:18+03:00
Общество

Спасатели вывели из огня мать с ребенком на пожаре в Братске, всего эвакуировано 45 человек

По предварительной версии ЧП произошло из-за короткого замыкания проводки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Спасатели вывели из огня мать с ребенком на пожаре в Братске, всего эвакуировано 45 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Спасатели вывели из огня мать с ребенком на пожаре в Братске, всего эвакуировано 45 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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В местную пожарную службу позвонили очевидцы, они рассказали о том, что горит пятиэтажный жилой дом. Из квартиры на третьем этаже валил черный густой дым.

Прибывшие по тревоге пожарные бригады через подъезд и эвакуационный выход вывели 43-х жильцов дома. Но в здании еще оставались два человека: мать с ребенком. Хозяйка квартиры пыталась своими силами справиться с огнем, однако он быстро распространился по квартире, которая была плотно заставлена вещами и мебелью.

- Спасатели пробились к застрявшим в дыму людям и с помощью дыхательных масок вывели их из дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – После этого они приступили к тушению пожара.

На месте происшествия работают криминалисты, они выясняют причины случившегося. По предварительной версии, это могло произойти из-за короткого замыкания проводки. Спасаясь от наступивших холодов люди, используют множество отопительных приборов, которые перегружают сеть. После того как здание проветрили, жильцы смогли вернуться в свои дома.

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