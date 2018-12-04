СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-04T11:25:40+03:00

Два жителя Усть-Илимского района попались на уловку мошенников с банковскими картами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз жертвой аферистов стали жители Усть-Илимского района, которые раскрыли преступникам данные своих банковских карт.

Так одной из жертв мошенников стала жительница поселка Железнодорожный, ей позвонила неизвестная, которая представилась работником банка и под предлогом увеличения кредитного лимита выведала у женщины номер кредитной карты, срок действия и код подтверждения перевода. Она лишилась 18 тысяч рублей.

Второй случай также произошел в Усть-Илимском районе, жулик обратился к 67-летнему мужчине с предложением вернуть деньги, которые тот потерял в одной из финансовых пирамид. В течение нескольких дней он выполнял указания афериста и даже оформил на себя кредитную карту. В результате пенсионер лишился более 100 тысяч рублей.

- По материалам проверки, возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Следователи устанавливают детали случившегося.

Сыщики выясняют личность преступников, для этого они исследуют банковские счета и номера сотовых телефонов жуликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Киренска убили в собственном гараже ради машины. Еще живого, его заперли в гараже, который облили бензином и подожгли. Подробнее.

Возвращение 90-х: преступники, угрожая пистолетом, украли у двух ангарчан телефон. Налетчиков поймали по горячим следам. Подробнее.

В Ленинском районе Иркутска неизвестные похитили два платежных терминала. Полиция пытается установить личности преступников. Подробнее.

Под Новый год жители Иркутска по уши в долгах: погасить кредитку не может каждый пятый. Между тем, каждый месяц открываем 20 тысяч новых карт и остановиться не можем. Подробнее >>>

Бабушка-асфальтоукладчик: пенсионерка из Бурятии, пожалев автомобилистов, сама залатала огромную яму на дороге.Вера Семенова устала смотреть, как в пробоине бьются машины и за два часа провела профессиональный ремонт.Подробнее >>>

С детьми на работу: так вынуждены поступать 38% жителей Иркутска Чаще всего родителям просто не с кем оставить малышей, но есть и те, то хочет передать подрастающему поколению свое дело Подробнее >>>