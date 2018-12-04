2018-12-04T11:25:40+03:00
Общество

Два жителя Усть-Илимского района попались на уловку мошенников с банковскими картами

Сыщики выясняют личность преступников
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два жителя Усть-Илимского района попались на уловку мошенников с банковскими картами.Два жителя Усть-Илимского района попались на уловку мошенников с банковскими картами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз жертвой аферистов стали жители Усть-Илимского района, которые раскрыли преступникам данные своих банковских карт.

Так одной из жертв мошенников стала жительница поселка Железнодорожный, ей позвонила неизвестная, которая представилась работником банка и под предлогом увеличения кредитного лимита выведала у женщины номер кредитной карты, срок действия и код подтверждения перевода. Она лишилась 18 тысяч рублей.

Второй случай также произошел в Усть-Илимском районе, жулик обратился к 67-летнему мужчине с предложением вернуть деньги, которые тот потерял в одной из финансовых пирамид. В течение нескольких дней он выполнял указания афериста и даже оформил на себя кредитную карту. В результате пенсионер лишился более 100 тысяч рублей.

- По материалам проверки, возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Следователи устанавливают детали случившегося.

Сыщики выясняют личность преступников, для этого они исследуют банковские счета и номера сотовых телефонов жуликов.

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