Вор-рецидивист, живший в землянке, устроил серию дачных краж под Иркутском

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-04T13:00:41+03:00

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Полицейские раскрыли серию краж в дачных садоводствах Иркутского района. Любители поживиться за чужой счет, традиционно активизируются после окончания дачного сезона, когда многие летние коттеджи остаются без постоянного присмотра. Начиная с октября дачники вереницей потянулись к сыщикам, сообщая о все новых ограблениях, всего за помощью обратились около 15 человек.

Оперативники вышли на след предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался ранее судимый за грабежи и кражи 36-летний мужчина. Подозреваемый жил в лесу возле одного из садоводств, где вырыл себе землянку. Чистый воздух, экологичное жилье, да и до «работы» рукой подать. Всю украденную добычу бездомный рецидивист сбывал через ломбарды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – До суда вора поместили под стражу. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Вероятнее всего, на следующие 6 лет грабитель сменит полюбившуюся ему землянку на тюремную камеру.

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