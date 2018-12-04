2018-12-04T12:55:45+03:00
Общество

Депутаты ЗакСобрания: норматив на одного ребенка в школах и детсадах Иркутской области должен быть увеличен

Парламентарии будут настаивать на выделении большего объема средств на учебные расходы
Яна ЛИСИНА
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Депутаты Заксобрания будут настаивать на увеличении нормативов на учебные расходы для школ и детсадов. ФОТО: пресс-служба ЗС.Депутаты Заксобрания будут настаивать на увеличении нормативов на учебные расходы для школ и детсадов. ФОТО: пресс-служба ЗС.
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Депутаты ЗакСобрания Иркутской области будут настаивать на увеличении нормативов на учебные расходы для школ и детских садов. И соответствующее обращение парламентарии направят губернатору Приангарья.

Ранее на ноябрьской сессии не хватило двух голосов для принятия поправки, согласно которой предлагалось увеличить объем средств на учебные расходы. Поправка бы позволила довести норматив на одного ученика школы до 2000 рублей и на одного воспитанника детсада – до 1000 рублей. Однако была утверждена поправка губернатора, увеличивающая расходы только до 1750 (на 250 рублей) и до 750 (на 250) рублей соответственно.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова заметила, что нормативы рассчитаны исходя из численности школьников на 1 сентября 2017 года и дошкольников – на 1 января 2018 года, при этом количество детей с того времени значительно увеличилось.

Кроме того, очень дорогие учебники. Например, стоимость специального пособия для ребенка-инвалида колеблется от 800 до 1200 рублей. Также во многих муниципальных образованиях для таких детей нет специально оборудованных классов, психокоррекционных кабинетов и кабинетов социально-бытового ориентирования, которые также должны оснащять за счет средств на учебные расходы.

При этом в перечень еще входят статьи расходов на лабораторное и трудовое оборудование, интернет. Особенно нуждаются в этом малокомплектные школы. Родители вынуждены брать на себя часть расходов.

- По оценке экспертов, норматив на одного ребенка в школе должен составлять 10082 рубля, – подчеркнула Ирина Синцова, подводя итог обсуждения. – Есть необходимость внесения изменений в нормативы, как минимум в размерах, предложенных депутатами ЗакСобрания.

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