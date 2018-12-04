2018-12-04T13:29:34+03:00
Общество

Две фуры и «Toyota Filder» попали в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» возле Байкальска

Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Две фуры и «Toyota Filder» попали в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» возле Байкальска.Две фуры и «Toyota Filder» попали в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» возле Байкальска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередная авария с участием большегрузов произошла на федеральной трассе неподалеку от Байкальска. Днем 4 декабря, в 13..40 на 145-м километре автотрассы Р-258 «Байкал».

Участниками аварии стали два большегруза «Freightliner» и «Scania», а также легковой автомобиль «Toyota Filder».

- В результате происшествия пострадал 45-летний водитель легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Его доставили в больницу.

Место столкновения сейчас исследуют инспекторы ДПС, они устанавливают, по чьей вине произошло ДТП. Авария не повлияла на движение по трассе.

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