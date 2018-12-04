Движение по улицам Горького и Лызина в Октябрьском районе Иркутска ограничат
Внимание, автомобилисты! С 4 по 18 декабря перекроют движение транспорта по улице Лызина от ул. Ядринцева до ул. Красноярской. Также с 7 по 21 декабря ограничат движение транспорта по улице Горького в районе дома №31.
В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, причину изменений:
- Участки дороги перекроят и ограничат для проведения аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.
Водители, учтите это планируя маршрут своего движения.
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