СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-04T14:09:22+03:00

Движение по улицам Горького и Лызина в Октябрьском районе Иркутска ограничат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! С 4 по 18 декабря перекроют движение транспорта по улице Лызина от ул. Ядринцева до ул. Красноярской. Также с 7 по 21 декабря ограничат движение транспорта по улице Горького в районе дома №31.

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, причину изменений:

- Участки дороги перекроят и ограничат для проведения аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.

Водители, учтите это планируя маршрут своего движения.

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