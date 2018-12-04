Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодно, днем -24

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-04T16:08:11+03:00

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В Иркутске 5-7 декабря ожидается аномально-холодная погода, предупреждают синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений, а именно: сегодня ночью столбики термометра опустятся до -27,-29, а днем покажут около -24. Также в столице Приангарья переменная облачность, ночью слабый снег, днём без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с.

- В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег, утром при пояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура по области ночью -31,-36, при прояснении -41,-46, в южных районах при облачной погоде -26,-31, днем -24,-29, местами -34,-39 градусов.