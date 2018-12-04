2018-12-04T16:08:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодно, днем -24

По области – сильный ветер
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодноПрогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 5-7 декабря ожидается аномально-холодная погода, предупреждают синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений, а именно: сегодня ночью столбики термометра опустятся до -27,-29, а днем покажут около -24. Также в столице Приангарья переменная облачность, ночью слабый снег, днём без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с.

- В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег, утром при пояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура по области ночью -31,-36, при прояснении -41,-46, в южных районах при облачной погоде -26,-31, днем -24,-29, местами -34,-39 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по улицам Горького и Лызина в Октябрьском районе Иркутска ограничат
Две фуры и «Toyota Filder» попали в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» возле Байкальска
Депутаты ЗакСобрания: норматив на одного ребенка в школах и детсадах Иркутской области должен быть увеличен
Вор-рецидивист, живший в землянке, устроил серию дачных краж под Иркутском
Два жителя Усть-Илимского района попались на уловку мошенников с банковскими картами
Бурятский язык в ХХI веке
Спасатели вывели из огня мать с ребенком на пожаре в Братске, всего эвакуировано 45 человек
Потенциал Иркутской области презентовали во Франции
Соседи ради ремонта в своей квартире отключили отопление пенсионерке, вернуть тепло помогли участковые
Бывший опекун украл у сироты из Тулуна 1,5 миллиона рублей
За недоставленный сервер для майнинга биткойнов продавец из Иркутска вернул покупателю 766 800 тысяч рублей
Житель Зиминского района перевел аферисту деньги за несуществующие запчасти
Матч «Байкал-Энергия» - «Родина» 15 декабря пройдет на стадионе «Рекорд»
7 декабря в ежедневной «Комсомольской правде» в Иркутске зубная паста в подарок
Черная серия продолжается: ХК «Ермак» всухую проиграл «Рязани» в матче ВХЛ
Вооруженное нападение на магазин раскрыли в Черемхово, грабитель задержан
За получение взятки осудили надзирателя колонии в Иркутской области
«Краса России»: в Иркутске подвели итоги первого этапа регионального финала
В Иркутской области в 2018 году родились три тройни
Выставка «И невозможное возможно…» 4 декабря откроется в Иркутске