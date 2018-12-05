Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске
В Иркутском краеведческом музее в отделе «Окно в Азию» сегодня, 5 декабря, откроется выставка иркутской художницы Анны Рядинской. Анна творит в технике акриловой живописи.
- В цикле «Калейдоскоп» все течения моей внутренней жизни, - рассказала пресс-службе музея Анна Рядинская. - В давние времена каждый орнамент был наделен определенным символическим значением. Разглядывая узоры на тканых коврах, вышивках наших бабушек, вязаных салфетках и зная их значение, можно услышать зов наших предков. Каждая линия вплетается в узор с определенным смыслом, она совершает свой неповторимый путь, подобно мысли творца.
Анна считает, что линией, цветом, формой и фактурой можно передать эмоциональное состояние и это, на ее взгляд, главная задача художника. Выставка будет работать до 25 декабря. Вход свободный.