2018-12-05T06:37:42+03:00
Досуг

Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске

Экспозицию «Калейдоскоп» представят в Иркутском краеведческом музее
Ирина РЮТИНА
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Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске. Фото: Иркутский областной краеведческий музейВыставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске. Фото: Иркутский областной краеведческий музей
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В Иркутском краеведческом музее в отделе «Окно в Азию» сегодня, 5 декабря, откроется выставка иркутской художницы Анны Рядинской. Анна творит в технике акриловой живописи.

- В цикле «Калейдоскоп» все течения моей внутренней жизни, - рассказала пресс-службе музея Анна Рядинская. - В давние времена каждый орнамент был наделен определенным символическим значением. Разглядывая узоры на тканых коврах, вышивках наших бабушек, вязаных салфетках и зная их значение, можно услышать зов наших предков. Каждая линия вплетается в узор с определенным смыслом, она совершает свой неповторимый путь, подобно мысли творца.

Анна считает, что линией, цветом, формой и фактурой можно передать эмоциональное состояние и это, на ее взгляд, главная задача художника. Выставка будет работать до 25 декабря. Вход свободный.

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