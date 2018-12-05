2018-12-05T04:53:28+03:00
Спорт

Впервые в Иркутской области пройдет Кубок по фридайвингу

Называться он будет «BaikalFree»
Ирина РЮТИНА
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Впервые в Иркутской области пройде Кубок по фридайвингуВпервые в Иркутской области пройде Кубок по фридайвингуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В эти выходные, 8-9 декабря , в Иркутске пройдет Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree». Проведут соревнования в 50-метровом бассейне.

- Мероприятие проводится при поддержке Федерации фридайвинга России в соответствии с Правилами проведения соревнований по фридайвингу AIDA International, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Турнир проведут в двух дисциплинах: 8 декабря спортсмены буду плыть под водой в ластах, победит тот, кто преодолеет большее расстояние под водой с задержкой дыхания. 9 декабря участники пройдут дисциплину STA. Здесь важно задержать дыхание и провести на поверхности воды как можно большее количество времени.

- Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree» - знаковое событие для нашего региона, - рассказал пресс-службе министерства один из организаторов соревнований Геннадий Узунов. - Молодой и удивительный вид подводного плавания как спортивное направление появился в Приангарье совсем недавно, три года назад, и в настоящее время активно развивается.

На соревнования в Иркутск, кроме самих иркутян, приедут спортсмены из Красноярска, Читы.

КОНКРЕТНО

Фридайвинг – вид подводного плавания с задержкой дыхания (апноэ). Соревнования проходят в бассейне и на открытой воде. Как спортивная дисциплина является молодым направлением. Федерация фридайвинга России создана в 2005 году многократной рекордсменкой мира Натальей Молчановой.

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