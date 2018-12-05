В Иркутске соцсети помогли найти несанкционированный каток на реке Иркут
Кто зимой не любит кататься на коньках? Этот вид морозных забав люб большинству сибиряков. Так, на реке Иркут иркутяне своими силами расчистили себе каток, установили там ледяную карусель – в прорубь вморозили бревно с длинной крутящейся жердью. Вот только о безопасности они не подумали. Хорошо, что трагедии не произошло. Каток был несанкционированным и опасным, так как находился на реке. А помогли найти его социальные сети.
- Фотографии этого аттракциона в социальных сетях увидели представители администрации Ленинского округа и обратились к нам, - рассказвал пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области старший государственный инспектор Иркутского районного участка Центра ГИМС Дмитрий Мудров. - В ходе совместного рейда информация нашла подтверждение – рядом с улицей Пляжной действительно находился несанкционированный каток с каруселью.
Спасатели провели собрание с местными жителями, предложили им поработать над обустройством катка и помочь в сборе и оформлении разрешительных документов. Но, никто не согласился. Пришлось аттракцион демонтировать. Выставлены запрещающие знаки. Облюбованное место теперь будут часто проверять.