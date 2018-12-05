В Иркутске соцсети помогли найти несанкционированный каток на реке Иркут

СЕГОДНЯ 04:29 2018-12-05T06:35:56+03:00

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Кто зимой не любит кататься на коньках? Этот вид морозных забав люб большинству сибиряков. Так, на реке Иркут иркутяне своими силами расчистили себе каток, установили там ледяную карусель – в прорубь вморозили бревно с длинной крутящейся жердью. Вот только о безопасности они не подумали. Хорошо, что трагедии не произошло. Каток был несанкционированным и опасным, так как находился на реке. А помогли найти его социальные сети.

- Фотографии этого аттракциона в социальных сетях увидели представители администрации Ленинского округа и обратились к нам, - рассказвал пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области старший государственный инспектор Иркутского районного участка Центра ГИМС Дмитрий Мудров. - В ходе совместного рейда информация нашла подтверждение – рядом с улицей Пляжной действительно находился несанкционированный каток с каруселью.

Спасатели провели собрание с местными жителями, предложили им поработать над обустройством катка и помочь в сборе и оформлении разрешительных документов. Но, никто не согласился. Пришлось аттракцион демонтировать. Выставлены запрещающие знаки. Облюбованное место теперь будут часто проверять.