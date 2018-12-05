2018-12-05T04:57:30+03:00
Спорт

БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»

Игра будет не простой
Ирина РЮТИНА
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БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 5 декабря, иркутские баскетболисты «Иркута» играют последний домашний матч в этой серии. Соперниками наших будет БК «Самара». Игра начнется в 19.10 во Дворце спора «Труд».

- «Самара» является серебряным призером Суперлиги-1 по итогам прошлого сезона, - отмечает пресс-атташе БК «Иркут» Людмила Москалева. - На данный момент волжане занимают второе место в турнирной таблице дивизиона.

Иркутские баскетболисты сейчас заняли 11 строчку «турнирки». Из 11 встреч у наших всего 4 победы. Сможем ли добавить пятую?

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