2018-12-05T05:22:00+03:00
Происшествия

«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника

Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника.«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отдел полиции Ангарска обратился 34-летний местный житель. Он рассказал о том, что работает в службе перевозок. Накануне он получил заказ якобы от руководителя одного из правоохранительных ведомств.

- Клиент связался с таксистом по телефону и попросил по пути заехать в магазин, купить конфеты и коньяк, а также перевести деньги на три абонентских номера, пообещав, что вернет их во время поездки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Таксист выполнил все требования клиента и направился в пункт назначения, где и должен был его забрать. Но оказалось, что никто такси не вызывал.

В результате оперативно – розыскных мероприятий удалось выяснить, что звонки совершались с одного номера, который зарегистрирован в Ростовской области.

Сотрудники полиции напоминают о том, что не следует перечислять свои денежные средства незнакомцам и даже лицам, которые представляются работниками различных государственных структур и правоохранительных органов.

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