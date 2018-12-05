2018-12-05T05:43:17+03:00
Происшествия

Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении

Бизнес незаконно велся с января по май 2018 года
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении.Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ангарский городской суд рассмотрел дело в отношении двух мужчин женщины, которые в период с января по май 2018 года вели незаконный игорный бизнес.

- Согласно материалам дела, обвиняемые разместили игровые автоматы в арендованном нежилом помещении в 108 квартале города Ангарска, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Организацией азартных игр они занимались в период с января по май 2018 года. Их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Суд признал виновным и приговорил 50-летнего мужчину и 35-летнюю женщину к трем с половиной годам и двум годам соответственно лишения свободы. 44-летний ангарчанин также признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Подробнее >>>...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына