Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении

СЕГОДНЯ 05:43 2018-12-05T05:43:17+03:00

Бизнес незаконно велся с января по май 2018 года

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Ангарский городской суд рассмотрел дело в отношении двух мужчин женщины, которые в период с января по май 2018 года вели незаконный игорный бизнес.

- Согласно материалам дела, обвиняемые разместили игровые автоматы в арендованном нежилом помещении в 108 квартале города Ангарска, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Организацией азартных игр они занимались в период с января по май 2018 года. Их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Суд признал виновным и приговорил 50-летнего мужчину и 35-летнюю женщину к трем с половиной годам и двум годам соответственно лишения свободы. 44-летний ангарчанин также признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком два года.

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