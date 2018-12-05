Иркутянин помог другу скрыть следы преступления и попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 06:16 2018-12-05T06:16:46+03:00

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Каких только страшных историй не происходит, но эта повергла многих в шок. 34-летний иркутянин обвиняется в заранее не обещанном сокрытии убийства.

В день Х ничего беды не предвещало. Еще летом иркутянин и двое его знакомых распивали спиртные напитки в гаражном боксе ГСК «Ангарский», который расположен в 258 квартале.

- Между последними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множественные удары ногами по голове потерпевшего, от полученных травм он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

После совершения тяжкого преступления виновный и иркутянин решили избавиться от тела. Она положили убитого в багажник автомобиля «Тойота-Ипсум», который, кстати, принадлежал потерпевшему. На авто мужчины поехали к сбросному каналу от промплощадки до реки Ангара. Там они бросили тело убитого в яму и подожгли с помощью бензина.

Машину утопили в реке.