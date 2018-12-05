Житель Шелехова пытался пронести боеприпасы на прием к судебному приставу

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-05T06:52:02+03:00

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Жителя Шелехова будут судить за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Мужчина пришел в Шелеховский районный отдел судебных приставов УФССП России по Иркутской области на прием к судебному приставу- исполнителю. Перед тем, как попасть к нему в кабинет, нужно пройти досмотр. Сотрудники отдела предложили добровольно выдать все запрещенные к проносу предметы, на что мужчина ответил, что таковых вещей у него нет. Однако, при наружном досмотре одежды переносной металлодедектор сработал у внутреннего кармана куртки. Шелеховчанина попросили выложить металлические предметы.

- Из кармана верхней одежды мужчина вынул патрон калибра 5,6 мм, предназначенный для гражданского охотничьего и спортивного огнестрельного нарезного оружия, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

При повторном досмотре с помощью металлодетектора сигнал сработал снова. Судебный пристав прощупал карманы мужчины и обнаружил еще один такой же боеприпас.

О происшествии доложили начальнику отдела и в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району. Полиция провела досмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла патроны. Мужчину также забрали в отдел полиции.

В его отношении заведено уголовное дело.