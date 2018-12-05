2018-12-05T11:00:59+03:00
Общество

Губернатор Иркутской области внес поправки ко второму чтению бюджета региона

Изменения предполагают перераспределение более полумиллиарда рублей
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Ко второму чтению бюджета Иркутской области - 2019-2021 губернатор Приангарья Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание девять поправок. Они предусматривают перераспределение 539 млн рублей.

Дополнительные средства областного бюджета Сергей Левченко предложил направить на строительство детсадов в 17 микрорайоне Ангарска и в поселке Тыреть Заларинского района, капремонт школы № 2 в Усть-Илимске и Карлукской СОШ Иркутского района. Также предполагается увеличить объем бюджетных средств на приобретение продуктов и лекарств для медицинских учреждений, оказание высокотехнологичной медпомощи, строительство радиологического корпуса онкологического центра и т.д.

Более 7,7 млн рублей предложено выделить на обеспечение единовременной выплаты воинам-интернационалистам в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Дополнительно 18,4 млн рублей ежегодно будет направляться на приобретение путевок в санатории для ветеранов труда Иркутской области. Также поправками увеличены бюджетные ассигнования на подготовку спортсменов высокого класса. Кроме того, дополнительные средства предлагается направить на частичный ремонт Иркутского музыкального театра, капремонт ДК в Зиме и детской музыкальной школы в Балаганске.

Дополнительные 10,9 млн рублей выделяются на нефтепродукты для дизельных электростанций в Тофаларии. На 2021 год увеличено финансирование мероприятий по предоставлению жилья сиротам, переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пьяной драке житель Иркутской области зарезал своего приятеля
Больных туберкулезом отправили на принудительное лечение в Иркутской области
Кражу бытовой техники раскрыли в Ангарске
ЧП в Вихоревке: без холодной воды остались многие улицы города
Из-за лютых морозов в Иркутской области увеличилось число пожаров
В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника
Не курите в закрытых помещениях: пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Братске
Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги
Житель Шелехова пытался пронести боеприпасы на прием к судебному приставу
Огонь Всемирной зимней Универсиады зажгли в Иркутске
Иркутянин помог другу скрыть следы преступления и попал на скамью подсудимых
Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении
«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника
БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»
В Иркутске соцсети помогли найти несанкционированный каток на реке Иркут
Впервые в Иркутской области пройдет Кубок по фридайвингу
Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодно, днем -24