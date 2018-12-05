2018-12-05T11:00:59+03:00
Общество

Губернатор Иркутской области внес поправки ко второму чтению бюджета региона

Изменения предполагают перераспределение более полумиллиарда рублей
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Ко второму чтению бюджета Иркутской области - 2019-2021 губернатор Приангарья Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание девять поправок. Они предусматривают перераспределение 539 млн рублей.

Дополнительные средства областного бюджета Сергей Левченко предложил направить на строительство детсадов в 17 микрорайоне Ангарска и в поселке Тыреть Заларинского района, капремонт школы № 2 в Усть-Илимске и Карлукской СОШ Иркутского района. Также предполагается увеличить объем бюджетных средств на приобретение продуктов и лекарств для медицинских учреждений, оказание высокотехнологичной медпомощи, строительство радиологического корпуса онкологического центра и т.д.

Более 7,7 млн рублей предложено выделить на обеспечение единовременной выплаты воинам-интернационалистам в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Дополнительно 18,4 млн рублей ежегодно будет направляться на приобретение путевок в санатории для ветеранов труда Иркутской области. Также поправками увеличены бюджетные ассигнования на подготовку спортсменов высокого класса. Кроме того, дополнительные средства предлагается направить на частичный ремонт Иркутского музыкального театра, капремонт ДК в Зиме и детской музыкальной школы в Балаганске.

Дополнительные 10,9 млн рублей выделяются на нефтепродукты для дизельных электростанций в Тофаларии. На 2021 год увеличено финансирование мероприятий по предоставлению жилья сиротам, переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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