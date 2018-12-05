2018-12-05T07:14:26+03:00
Общество

Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги

Чаще всего переплачивать приходится за отопление
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги.Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Тысячи человек по всей области стали жертвами нерадивых коммунальщиков. Неверно начисленные счета не на шутку испугали многих. Некоторые все-таки предпочли не развивать конфликт и молча заплатить, но другие решили отстаивать свои права. Так в региональную службу жилищного надзора обратились 2862 человека, им помогли вернуть свои деньги.

Проверка показала, что управляющие компании особенно любят обсчитывать своего потребителя за отопление. Схема проста, достаточно лишь округлить в сторону увеличения показания общедомового прибора учета за истекший год.

- Кроме этого, многие фирмы добавляют лишние метры в общедомовое обслуживание, - сообщили в пресс-службе жилищного надзора по Иркутской области. – Это позволяет увеличить счета на содержание общего имущества.

Также зачастую коммунальщики самовольно индексируют квартплату. За незаконное повышение тарифов им уже пришлось вернуть своим потребителям более 580 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в Вихоревке: без холодной воды остались многие улицы города
Из-за лютых морозов в Иркутской области увеличилось число пожаров
В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника
Не курите в закрытых помещениях: пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Братске
Губернатор Иркутской области внес поправки ко второму чтению бюджета региона
Житель Шелехова пытался пронести боеприпасы на прием к судебному приставу
Огонь Всемирной зимней Универсиады зажгли в Иркутске
Иркутянин помог другу скрыть следы преступления и попал на скамью подсудимых
Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении
«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника
БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»
В Иркутске соцсети помогли найти несанкционированный каток на реке Иркут
Впервые в Иркутской области пройдет Кубок по фридайвингу
Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодно, днем -24