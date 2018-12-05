2018-12-05T07:14:26+03:00
Общество

Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги

Чаще всего переплачивать приходится за отопление
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги.Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Тысячи человек по всей области стали жертвами нерадивых коммунальщиков. Неверно начисленные счета не на шутку испугали многих. Некоторые все-таки предпочли не развивать конфликт и молча заплатить, но другие решили отстаивать свои права. Так в региональную службу жилищного надзора обратились 2862 человека, им помогли вернуть свои деньги.

Проверка показала, что управляющие компании особенно любят обсчитывать своего потребителя за отопление. Схема проста, достаточно лишь округлить в сторону увеличения показания общедомового прибора учета за истекший год.

- Кроме этого, многие фирмы добавляют лишние метры в общедомовое обслуживание, - сообщили в пресс-службе жилищного надзора по Иркутской области. – Это позволяет увеличить счета на содержание общего имущества.

Также зачастую коммунальщики самовольно индексируют квартплату. За незаконное повышение тарифов им уже пришлось вернуть своим потребителям более 580 тысяч рублей.

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