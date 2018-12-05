5 Дек. 07:32 2018-12-05T07:32:50+03:00

Не курите в закрытых помещениях: пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Братске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 12 жильцов эвакуировали в соседний подъезд

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило около половины седьмого вечера. Спасатели выехали на место происшествие – горел пятиэтажный дом по улице Курчатова в Братске.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым. Соседи сообщили о том, что в помещении, возможно, находится мужчина.

Спасатели установили автолестницу к окну горящей комнаты, звено газодымозащитной службы направилось в задымленный подъезд для спасения других жильцов.

- Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили на полу пострадавшего мужчину, которого вынесли с помощью спасательных устройств по лестничному маршу и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Еще 12 жильцов эвакуировали в соседний подъезд.

Ликвидировать открытое горение удалось за пять минут. Но за это время огонь уже успел повредить вещи и мебель. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, квартира полностью закопчена.

Пострадавший хозяин квартиры сейчас находится в больнице Братска с диагнозом отравление угарным газом.

Соседи рассказали, что мужчина неоднократно курил в квартире. По предварительной версии окурок, упавший на матрас, мог стать причиной возгорания.