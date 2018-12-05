2018-12-05T08:19:13+03:00
Происшествия

В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника

Ранее мужчину уже судили за хранение наркотиков
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника.В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В минувшие выходные подозреваемый вытащил из кармана мужчины сотовый телефон и банковскую карту прямо на остановке общественного транспорта «19 школа». Спустя некоторое время преступник воспользовался карточкой. Оплатил покупки в магазине при помощи бесконтактной оплаты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Иркутска, который ранее уже был судим за хранение наркотических средств.

- Как подозревают сотрудники уголовного розыска, задержанный, сам употребляющий запрещенные вещества, также может быть причастен к серии подобных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).

Также сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что в данное время лица, квалифицирующиеся на мелких имущественных кражах, активизировались. Правоохранительные органы рекомендуют проявлять больше бдительности и внимательности в людных местах.

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