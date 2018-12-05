Из-за лютых морозов в Иркутской области увеличилось число пожаров

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-05T08:59:15+03:00

Среднесуточная температура в Прибайкалье ниже нормы на 7-13 градусов

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Уже пару дней жители Иркутской области страдают от аномальных холодов. И это продлится еще несколько дней.

- По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 7 декабря в Прибайкалье придут сильные морозы, среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7-13º ниже климатической нормы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за этого в регионе отмечен рост пожаров. С усилением морозов риск возникновения возгорания увеличивается. Только за прошедший день по области произошло 11 пожаров. Причинами стали в пяти случаях замыкание электропроводки, в двух случаях возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, еще два – неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства других пожаров пока уточняются.

- Прогноз об усилении морозов в регионе доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, - рассказал Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Для того, чтобы снизить риск возникновения пожаров и гибели людей к профилактической работе привлекли 1474 человека из числа сотрудников надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полиции, представителей органов местного самоуправления, работников управляющих компаний и социальной защиты, волонтеры, добровольцы, старосты.