ЧП в Вихоревке: без холодной воды остались многие улицы города

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-05T09:29:53+03:00

Тем временем температура там колеблется от -35 до -40

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Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о том, что в городе Вихоревка Братского района Иркутской области без холодного водоснабжения остались многочисленные улицы.

Отметим, что и по сею минуту никакой официальной информации об этом на сайте администрации Братска нет. Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске до мэрии дозвониться не удалось.

Тем временем обеспокоенные вихоревчане делятся эмоциями в социальных сетях, предполагая, что вслед за холодной водой могут отключить и горячую, а там и отопления не будет. А в Вихоревке сейчас – 33 градуса мороза.

- Холодная вода перестала течь еще в пять часов утра, - пишут жители Вихоревки в социальных сетях. – Подачи воды нет по улицам Ленина, Горького и Пионерской.

Стоит отметить, что на этих улицах расположены больница, отделение «скорой помощи», детские сады и школа.