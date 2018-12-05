2018-12-05T10:39:27+03:00
Общество

Кражу бытовой техники раскрыли в Ангарске

Краденную технику уже успели разобрать на запчасти в ломбарде
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Кражу бытовой техники раскрыли в Ангарске. Фото: Наталья Миронова. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Кражу бытовой техники раскрыли в Ангарске. Фото: Наталья Миронова. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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К полицейским Ангарска обратилась за помощью местная жительница, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Из дома, где она проживает вместе со своим отцом, неизвестный похитил бытовую технику.

Полицейские задержали подозреваемого, украденное им имущество обнаружили в одном из городских ломбардов. Его вернули настоящим владельцам.

- В числе похищенной техники был холодильник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Хозяева обнаружили, что скупщики пытались разобрать его на запчасти. Добровольно возвращать детали они отказались.

Следователь Наталья Миронова вновь помогла ангарчанке и ее отцу, после беседы с комиссионщиками все снятые элементы холодильника были возвращены и установлены обратно. Женщина, наконец-то получившая свою технику в рабочем состоянии, поблагодарила полицейских.

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