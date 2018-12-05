2018-12-05T11:33:29+03:00
Общество

Больных туберкулезом отправили на принудительное лечение в Иркутской области

6 человек уклонялись от лечения рискуя заразить окружающих
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Больных туберкулезом отправили на принудительное лечение в Иркутской области.Больных туберкулезом отправили на принудительное лечение в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В городе Усть-Кут Иркутской области проверили больных туберкулезом. Так удалось выявить людей, которые уклонялись от прохождения лечения.

Зная о своей болезни, они продолжали вести обычный образ жизни, создавая риск заражения для окружающих. Медики были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы воздействовать на нерадивых пациентов.

- По результатам проверки, в суд направили иски о принудительной госпитализации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Всего выявили 6 человек.

В ближайшее время больных отправят в областной туберкулезный диспансер.

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