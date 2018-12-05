2018-12-05T12:14:57+03:00
Общество

В пьяной драке житель Иркутской области зарезал своего приятеля

Его приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В пьяной драке житель Иркутской области зарезал своего приятеля.В пьяной драке житель Иркутской области зарезал своего приятеля.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Аларском районе Иркутской области осудили местного жителя. Он совершил убийство, а после попытался замести следы преступления.

В феврале 2018 года двое сельчан коротали зимний вечер за распитием алкоголя. Как это часто и бывает, между собутыльниками произошла ссора. Несмотря на дружбу, разъяренный хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им своего гостя.

- Он скончался на месте происшествия от потери крови - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Протрезвев и осознав содеянное, мужчина попытался избавиться от тела своего приятеля и уничтожить другие улики.

Однако это ему не помогло, сыщики собрали достаточно доказательств. Суд вынес приговор по статье «Убийство». Следующие 8 лет и 3 месяца сельчанин проведет в колонии строгого режима. После этого он еще год будет находиться под домашним арестом.

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