Аферистка обманула пенсионера с помощью купюр банка приколов в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-05T13:10:28+03:00

Ей грозит до двух лет лишения свободы

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Жулики продолжают наживаться на наивных жителях Иркутской области. В Усолье-Сибирском мошенница обманула пожилого человека с помощью билетов банка приколов.

Преступники все чаще обманывают пенсионеров, пользуясь их доверчивостью. Так на удочку аферистки попался житель Усолья, к которому в дом пришла неизвестная и сказала, что хочет вернуть долг в 1 тысячу рублей. Пожилой мужчина оказался не против неожиданной прибавки к пенсии. Она отдала ему фальшивую купюру в 5 тысяч рублей, Ничего не подозревая, он вернул преступнице сдачу, 4 тысячи рублей. Обман пенсионер раскрыл уже после того как аферистка скрылась. Расстроенный мужчина обратился за помощью в полицию.

- Подозреваемую удалось задержать по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сыщики установили ее личность, ей оказалась местная 38-летняя женщина, которая уже была ранее судима. Ей грозит до двух лет лишения свободы.