СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-05T14:29:50+03:00

Три «Toyоta», «Lexus» и «ГАЗ» столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Фото: сообщество ДТП 38rus.

Обошлось без жертв, один из водителей разбил бровь

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Массовое столкновение автомобилей произошло в Иркутске. Накануне 5 декабря на Иннокентьевском мосту произошла авария с участием четырех легковых автомобилей «Lexus», «Toyota Camry», «Toyota Premio», «Toyota Wish» и грузовика «ГАЗ».

- Инспекторы ДПС регулировали движение на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – А также устанавливали детали произошедшего.

ДТП обошлось без жертв, один из водителей обратился за помощью к медикам, у него была рассечена бровь.

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