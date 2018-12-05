Три «Toyоta», «Lexus» и «ГАЗ» столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске
Массовое столкновение автомобилей произошло в Иркутске. Накануне 5 декабря на Иннокентьевском мосту произошла авария с участием четырех легковых автомобилей «Lexus», «Toyota Camry», «Toyota Premio», «Toyota Wish» и грузовика «ГАЗ».
- Инспекторы ДПС регулировали движение на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – А также устанавливали детали произошедшего.
ДТП обошлось без жертв, один из водителей обратился за помощью к медикам, у него была рассечена бровь.
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