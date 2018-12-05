2018-12-05T16:03:40+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25

По области днем до -43
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске последние несколько дней лютуют морозы. Кстати, аномальные для начала декабря. По сообщению синоптиков, температура за окном на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений.

В городе 6 декабря переменная облачность, утром и днем небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью около -30, в пригородной зоне до -34 градуса. Днем столбики термометров покажут -23,-25.

- По Иркутской области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» . - Ветер юго-западный, в южных и верхнеленских районах северо-западный 5-10 м/с, в южных и северных районах порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -32,-37, при прояснении -42,-47, в южных районах при облачной погоде -28,-33, днем -22,-27, местами -32,-37, в северо-восточных районах -33,-38, в пониженных формах рельефа до -43 градусов.

Родителям на заметку:

-30 градусов - не учатся начальные классы;

-32- -35 градусов - не учатся школьники с 5 по 9 классы;

-35 - -40 градусов - могут не ходить в школу старшеклассники 10-11 классы.

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