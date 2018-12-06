Всемирный день футбола: в Иркутске покажут фильм «Лев Яшин – номер один»

СЕГОДНЯ 03:31 2018-12-06T03:31:35+03:00

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В иркутском Доме кино 11 декабря покажут документальный фильм «Лев Яшин – номер один». Сеанс приурочен к Международному дню футбола.

- Показ пройдет в Большом зале, начало в 15.00, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Вход свободный!

«Лев Яшин – номер один» - это фильм о лучшем вратаре ХХ века, который был и остается Олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, 5-кратным чемпионом СССР. Единственный в истории вратарь, который получил «Золотой мяч» - награда лучшему футболисту года в Европе. Во всем мире его называли «Черная пантера». В основе фильма - кадры кинохроники, интервью самого Льва Ивановича и тех, кто его близко знал.

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