2018-12-05T19:18:46+03:00
Спорт

БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»

Волжане вырвали победу в заключительной четверти
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Баскетболисты «Иркута» не смогли одержать вторую подряд домашнюю победу в Суперлиге-1. На родном паркете «оранжево-черные» проиграли «Самаре» со счетом 83:88.

Начали встречу иркутяне неудачно, уже на первых минутах уступая 2:9. Затем хозяева постепенно разыгрались и не дали гостям оторваться в счете, уступив первую четверть 21:24. Второй отрезок прошел в равной борьбе, но в концовке волжане вышли вперед благодаря двум точным трехочковым броскам. На большой перерыв команды ушли при счете 43:39 в пользу «Самары».

- В третьей четверти наши парни провалились до «минус 12-ти» очков - 47:59, 50:62, - сообщили в пресс-службе «Иркута». - А затем «оранжево-черные» забили 16 очков подряд. Таким образом горячо поддерживаемый трибунами болельщиков «Иркут» вышел вперед 66:62.

Упорное противостояние продолжилось и в заключительной четверти. Однако удача в концовке улыбнулась более опытным самарцам, которые вырвали победу.

Теперь «Иркут» отправляется в выездное турне на запад страны. Первая остановка 12 декабря в Ярославле. Там наша команда встретится с «Буревестником». А 15 декабря – с «Химками-Подмосковье».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына