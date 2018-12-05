2018-12-05T19:18:46+03:00
Спорт

БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»

Волжане вырвали победу в заключительной четверти
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Баскетболисты «Иркута» не смогли одержать вторую подряд домашнюю победу в Суперлиге-1. На родном паркете «оранжево-черные» проиграли «Самаре» со счетом 83:88.

Начали встречу иркутяне неудачно, уже на первых минутах уступая 2:9. Затем хозяева постепенно разыгрались и не дали гостям оторваться в счете, уступив первую четверть 21:24. Второй отрезок прошел в равной борьбе, но в концовке волжане вышли вперед благодаря двум точным трехочковым броскам. На большой перерыв команды ушли при счете 43:39 в пользу «Самары».

- В третьей четверти наши парни провалились до «минус 12-ти» очков - 47:59, 50:62, - сообщили в пресс-службе «Иркута». - А затем «оранжево-черные» забили 16 очков подряд. Таким образом горячо поддерживаемый трибунами болельщиков «Иркут» вышел вперед 66:62.

Упорное противостояние продолжилось и в заключительной четверти. Однако удача в концовке улыбнулась более опытным самарцам, которые вырвали победу.

Теперь «Иркут» отправляется в выездное турне на запад страны. Первая остановка 12 декабря в Ярославле. Там наша команда встретится с «Буревестником». А 15 декабря – с «Химками-Подмосковье».

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