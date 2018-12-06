2018-12-06T04:11:40+03:00
Общество

«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию Белобородову

Знаменитый полководец родился в Иркутске
Ирина РЮТИНА
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«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию Белобородову«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию БелобородовуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 12 декабря пройдет финальная в 2018 году встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». Посвящена она 115-летию со дня рождения самого знаменитого полководца, рожденного на иркутской земле, генерала армии, дважды Героя СССР Афанасия Белобородова.

- Крестьянский сын Белобородов был любим своей армией, своим народом за смелость и талант побеждать, за то, что вся его жизнь была на виду и являлась служением Отечеству, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. - Точно так же, как и Александр Суворов, Петр Багратион, Михаил Кутузов и многие другие.

На этот раз встреча пройдет не просто в формате лекции. На нее придут приглашенные гости - иркутские военные историки и реконструкторы. Начало в 17.30. Вход свободный.

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