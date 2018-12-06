2018-12-06T05:30:02+03:00
Спорт

Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабря

Приехали команды из 15 регионов нашей страны
Ирина РЮТИНА
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Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабряВсероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабряФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня, 6 декабря, во Дворце спорта «Труд» в 10.00 начнется всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования проводятся в Иркутске уже четвертый раз. В этом году в состязаниях примут участие команды из 15 регионов России, а также из Таджикистана, Узбекистана, Монголии: более 200 бойцов, в том числе две команды от Иркутской области. Как отмечаю организаторы, армейский рукопашный бой набирает популярность среди молодежи.

- Этот спорт вышел из вооруженных сил России, он включает в себя элементы различных видов единоборств и практически не имеет аналогов в мире, – рассказал пресс-службе администрации Иркутска главный судья соревнований, заместитель председателя всероссийской организации «Боевое братство», почетный президент федерации АРБ России Сергей Перников. – Сейчас в календаре всероссийской федерации АРБ 18 мемориальных турниров. Иркутский турнир является одним из самых значимых и зрелищных.

Соревноваться будут в трех возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет. Финальные бои пройдут завтра, 7 декабря. Начало в 19.00.Победителям турнира будет присвоено звание мастера спорта.

Вход для зрителей свободный.

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