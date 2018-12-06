2018-12-06T05:30:02+03:00
Спорт

Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабря

Приехали команды из 15 регионов нашей страны
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабряВсероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабряФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 декабря, во Дворце спорта «Труд» в 10.00 начнется всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования проводятся в Иркутске уже четвертый раз. В этом году в состязаниях примут участие команды из 15 регионов России, а также из Таджикистана, Узбекистана, Монголии: более 200 бойцов, в том числе две команды от Иркутской области. Как отмечаю организаторы, армейский рукопашный бой набирает популярность среди молодежи.

- Этот спорт вышел из вооруженных сил России, он включает в себя элементы различных видов единоборств и практически не имеет аналогов в мире, – рассказал пресс-службе администрации Иркутска главный судья соревнований, заместитель председателя всероссийской организации «Боевое братство», почетный президент федерации АРБ России Сергей Перников. – Сейчас в календаре всероссийской федерации АРБ 18 мемориальных турниров. Иркутский турнир является одним из самых значимых и зрелищных.

Соревноваться будут в трех возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет. Финальные бои пройдут завтра, 7 декабря. Начало в 19.00.Победителям турнира будет присвоено звание мастера спорта.

Вход для зрителей свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля
В Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал
«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию Белобородову
Всемирный день футбола: в Иркутске покажут фильм «Лев Яшин – номер один»
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»
Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25
Три «Toyоta», «Lexus» и «ГАЗ» столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске
Прокуратура проводит проверку пожаров в сельских школах Иркутской области
Аферистка обманула пенсионера с помощью купюр банка приколов в Иркутской области
В пьяной драке житель Иркутской области зарезал своего приятеля
Больных туберкулезом отправили на принудительное лечение в Иркутской области
Кражу бытовой техники раскрыли в Ангарске
ЧП в Вихоревке: без холодной воды остались многие улицы города
Из-за лютых морозов в Иркутской области увеличилось число пожаров
В Иркутске полиция задержала серийного вора-карманника
Не курите в закрытых помещениях: пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Братске
Жителям Иркутской области вернули более 2,5 миллионов рублей за коммунальные услуги
Губернатор Иркутской области внес поправки ко второму чтению бюджета региона
Житель Шелехова пытался пронести боеприпасы на прием к судебному приставу
Огонь Всемирной зимней Универсиады зажгли в Иркутске
Иркутянин помог другу скрыть следы преступления и попал на скамью подсудимых
Трое ангарчан получили срок за организацию азартных игр в нежилом помещении
«Купи бутылочку и конфеты, я все верну»: таксист из Ангарска стал жертвой мошенника
БК «Иркут» 5 декабря завершит домашнюю серию игр матчем против «Самары»
В Иркутске соцсети помогли найти несанкционированный каток на реке Иркут
Впервые в Иркутской области пройдет Кубок по фридайвингу
Выставка акриловой живописи откроется 5 декабря в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 5 декабря в городе аномально холодно, днем -24