2018-12-06T05:17:56+03:00
Общество

В Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал

В аварию попала фура с цирковыми животными
Ирина РЮТИНА
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В Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал. Фото: МВД РФ по Иркутской областиВ Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал. Фото: МВД РФ по Иркутской области
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В ДТП на дороге «Братск-Усть-Илимск» в Иркутской области погиб верблюд по кличке Сережа. Его друг Славик остался жив. Кому-то может показаться, что это негативное отношение автора к нарушителям ПДД, но нет, каждое слово нужно воспринимать буквально. Все дело в том, что в аварию попала фура с цирковыми животными из Сочи.

- Цирк из города Сочи, находясь на гастролях, после концертов в Новосибирске выступил в Тулуне и направлялся в Железногорск-Илимский для показа очередных представлений. Водитель фуры с двумя верблюдами Славиком и Сережей в незнакомой местности ошибся с направлением движения и поехал по дороге «Братск-Усть-Илимск», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Уже поздно вечером спустя почти 180 километров он не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля. В результате аварии верблюд по кличке Сережа погиб, второй не пострадал.

Но мучений второму верблюду хватило сполна. Из покореженной будки автомобиля Славика доставали с помощью пожарных рукавов, а потом, за неимением подходящего «такси», пришлось идти пешком до ближайшего поселка Эдучанка. «Караван» возглавил пожарный автомобиль. За ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд преодолел более 20 километров. Стоит отметить, что сегодня ночью в том районе было -45 градусов.

- Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части. Оно с аппетитом ест и принимает гостей – местную детвору, для которых появление в поселке корабля пустыни стало сенсацией, - отмечают спасатели верблюда.

Пока не решат вопрос с перевозкой верблюда, животное останется под присмотром пожарных.

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