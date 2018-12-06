2018-12-06T06:27:47+03:00
Общество

Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля

Взявшая кредит в банке горожанка до последнего отказывалась возвращать средства, ссылаясь на то, что у нее нет никакой собственности
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля.Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля.Фото: Александр ГЛУЗ
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Оригинальную позицию в споре с судебными приставами заняла пожилая жительница Иркутска. Она категорически отказалась погашать банковский долг в 334 тысячи рублей. Аргумент, с ее точки зрения, был "железный": денег нет и имущества лишнего, на которые можно обратить взыскание, тоже нет. Правда, при ближайшем расмотрении оказалось, что есть. Правда, в Москве.

-Выяснилось, что в ее собственности находится Mersedes-Benz ML 320 CDI 4Matic, 2008 года выпуска, - сообщает УФССП по Иркутской области. -Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины, а его владелице было лично вручено требование о предоставлении автомобиля для составления акта описи и ареста имущества. В связи с тем, что автомобиль фактически находится в пользовании у дочери должника в Москве, взыскателем было подано заявление на розыск машины.

В результате иркутянка оплатила задолженность перед банком, чтобы не лишить свою дочь автомобиля.

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