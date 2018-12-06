2018-12-06T08:09:00+03:00
Происшествия

Трое несовершеннолетних иркутян попытались украсть автомобиль у таксиста

Молодые люди заказали машину до Рдищева, но расплачиваться не стали
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Трое несовершеннолетних иркутян попытались украсть автомобиль у таксиста.Трое несовершеннолетних иркутян попытались украсть автомобиль у таксиста.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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3 декабря около полуночи трое несовершенных молодых людей заказали автомобиль в службе такси. Водитель на «Тойота Королла» повез подростков на улицу Радищева. Все трое отказались оплатить поезду, после чего началась потасовка. Один из юношей даже пересел за руль иномарки. Но недолго продолжалось приключение. Доехав до улицы Ушаковской, юный водитель не справился с управлением и въехал в столб.

- В результате совместных мероприятий в кратчайшие сроки оперативники и инспекторы ПДН установили данные и местонахождение лиц, участвующих в инциденте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ими оказались 15,16, 17-летние местные жители, двое из которых состоят на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Сейчас в отношении подростков, которые участвовали в конфликте, проводится комплексная профилактическая работа. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Автомобиль таксисту вернули. Законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.

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