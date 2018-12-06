СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-06T07:36:12+03:00

Неудачный выезд: ХК «Ермак» разгромно проиграл «Бурану» из Воронежа 2:5 в матче ВХЛ. Фото: Татьяна Глюк.

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Команда из Ангарска потерпела очередное поражение. «Оранжевая» ледовая дружина уступила в 13-ом матче подряд. На этот раз обидчиками сибиряков стали хоккеисты воронежского «Бурана».

До второго периода гостям удавалось удерживать равенство в счете, за ангарчан отличились Никита Коротков и дебютант Егор Софьин. Но на этом силы «оранжевых» иссякли, дальше забивали только хоккеисты «Бурана». До конца матча шайба трижды влетела в ворота «Ермака».

— Игра показательная, два периода еще держались, а дальше команда устала. В третьем периоде пошли ошибки, удаления, соответственно, такой результат. Будем трудиться дальше. - цитирует и.о. главного тренера «Ермака» Олега Днепровского пресс-служба клуба.

После матча с «Бураном» ангарская команда остается на последнем месте. Следующим соперником «оранжевых» станут игроки орского «Южного Урала». Матч состоится в Ангарске 9 декабря.

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