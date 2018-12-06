2018-12-06T08:52:29+03:00
Происшествия

Иркутянку будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь от ВИЧ

Девочка умерла
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Иркутянку будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь от ВИЧ.Иркутянку будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь от ВИЧ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутянка предстанет перед судом. Прокурор Ленинского района Иркутска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, по вине которой погиб ее ребенок.

- Следствием установлено, что женщина, достоверно зная, что она и ее новорожденный ребенок, являются носителями вируса иммунодефицита человека, будучи уведомленной медицинскими работниками о необходимости проведения антиретровирусной терапии с целью сохранения жизни ребенка, отказалась от медицинской помощи, что повлекло смерть ребенка, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск следственного управления СК РФ по Иркутской области расследовано уголовное дело и собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину подсудимой.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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