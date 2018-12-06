6 Дек. 09:03 2018-12-06T09:03:47+03:00

Кошелек или жизнь: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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2 декабря в отделение полиции Иркутска обратился 32-летний местный житель из Ленинского района. Он сообщил о том, что на улице Розы Люксембург на него напал неизвестный человек и, угрожая ножом, похитил все денежные средства, что были у потерпевшего.

В течение суток сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность вора и задержать его.

- Им оказался 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе обыска в квартире мужчины полицейские изъяли нож, который, предположительно, он использовал при нападении.

Сейчас в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Разбой». В данный момент предполагаемый вор находится в следственном изоляторе временного содержания. Чуть позже ему изберут меру наказания.