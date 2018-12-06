2018-12-06T09:03:47+03:00
Происшествия

Кошелек или жизнь: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

Вора задержали в течение суток
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Кошелек или жизнь: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.Кошелек или жизнь: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

2 декабря в отделение полиции Иркутска обратился 32-летний местный житель из Ленинского района. Он сообщил о том, что на улице Розы Люксембург на него напал неизвестный человек и, угрожая ножом, похитил все денежные средства, что были у потерпевшего.

В течение суток сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность вора и задержать его.

- Им оказался 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе обыска в квартире мужчины полицейские изъяли нож, который, предположительно, он использовал при нападении.

Сейчас в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Разбой». В данный момент предполагаемый вор находится в следственном изоляторе временного содержания. Чуть позже ему изберут меру наказания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области задержали водителя маршрутки, который перевозил без прав пассажиров
Два фильма из Иркутска отметили на международном кинофестивале
Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу
Контроль пожарной безопасности усилят в школах Иркутской области
Иркутянку будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь от ВИЧ
Братск должен завершить переселение граждан из аварийного жилья до конца года
Неудачный выезд: ХК «Ермак» разгромно проиграл «Бурану» из Воронежа 2:5 в матче ВХЛ
Трое несовершеннолетних иркутян попытались украсть автомобиль у таксиста
Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля
В Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал
Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабря
«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию Белобородову
Всемирный день футбола: в Иркутске покажут фильм «Лев Яшин – номер один»
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»
Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25
Три «Toyоta», «Lexus» и «ГАЗ» столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске
Прокуратура проводит проверку пожаров в сельских школах Иркутской области